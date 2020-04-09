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İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme imzalandı

ZAYDAŞ ve TES-İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonlanmasının ardından imzalandı.
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İZAYDAŞ ve TES-İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu arasında imza altına alındı. Gerçekleştirilen imza töreni sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde hem Büyükşehir hem de İSU da ki çalışanlarımızla toplu sözleşmelerimizi imzalamıştık. Bir başka toplu sözleşme görüşmesi de İZAYDAŞ şirketimizde devam ediyordu. Orada da diğer yerlerde olan sözleşmelerin bir benzerini imzaladık. Her daim işçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Onlar böyle bir zamanda fedakârca çalışıyorlar, bizim yanımızda oluyorlar. Çalışanlarımızı hem memnun eden hem de bu hayatın zor zamanlarında moral olacak toplu sözleşmemizi imzaladık” dedi.

“ANALARIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN”

“Dünyanın, ülkemizin ve şehrimizin koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyor” diyerek imza töreni sonrası açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Virüsle ve salgınla mücadele kapsamında da belediyemizin tüm imkanları dahil olmak üzere diğer kamu ve diğer belediyelerimizle mücadele ediyoruz. Başından beri söylüyoruz panik yok tedbir var diye. Şehrimizde tüm tedbirler alındı. Diğer bir taraftan da hayat devam ediyor. Hayatın devam eden yanlarından bir tanesi de bizim çalışanlarımızla yürüttüğümüz toplu sözleşme görüşmelerimizdi. İmzaladığımız bu toplu sözleşmeyle huzur içinde ve ağız tadıyla çalışanlarımız çalışma hayatına devam etsinler istedik. Bugün sözleşmemizi imzaladık.  Gönül ister ki onlara çok daha iyi şartlar sağlayalım. Elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ediyoruz. Bize göre de ve onlara göre de oldukça iyi bir sözleşme oldu. Helali hoş olsun. Anaların ak sütü gibi helal olsun. Hem Büyükşehir hem İZAYDAŞ hem de çalışanlarımız için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini sarf etti.

YILLIK YÜZDE ON ALTI OLARAK İMZA ALTINA ALINDI

İmza altına alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek anlaşmada birinci yılda ilk altı ay %8 ikinci altı ay %8 toplamda yıllık %16 olarak kabul edildi. Ayrıca ikinci ve üçüncü yıllarda enflasyon oranında zam da uygulanacak. Atılan imzaların ardından duygularını ifade eden TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ise, sözleşmenin tüm çalışanlara, sendikamıza ve işverene hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti: “Bu sözleşmede başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Zira göreve başlar başlamaz Büyükşehir Belediyesinde KHK kapsamındaki tüm çalışanların ücretlerine 635 TL ilave ederek çalışanın emekçinin dostu olacağını göstermişti. Bizde bu değerlere sahip çıkarak her zamanki gibi işimizi layıkıyla yapacağımızı ve iş yerimize sahip çıkacağımızı belirtmek isteriz. Bu sözleşme süresince desteklerinden dolayı başta Genel Sekreterimiz Sn. Balamir Gündoğdu’ya, İZAYDAŞ Genel Müdürümüz Muhammet Saraç’a ve YERELSEN yönetimine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşme çalışanlara, işverenimize ve kentimize hayırlı uğurlu olsun”

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