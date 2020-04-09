Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:58 TSİ- Gündem G: Bugün 13:29 TSİ

Psiko-Sosyal Destek Hatları kuruldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına destek olmak için Psiko-Sosyal Destek Hatları kuruldu
mask

Sağlık Bakanlığının talimatları ve Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları ve vatandaşların sosyal izolasyon nedeniyle bu süreçte yaşayabilecekleri kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psiko-Sosyal Destek Hattı" kuruldu.

SOSYAL DESTEK HİZMETİ VERECEK

Psiko-Sosyal Destek Hatları, günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara, psikolojik ve sosyal destek hizmeti verecek.

10 HASTANEDE KURULDU

İzmit Akçakocabey, Gebze Beylikbağı ve Derince Sağlıklı Hayat Merkezleri ile toplam 10 hastanede kurulan psiko-sosyal destek merkezini arayan tüm sağlık çalışanları ve vatandaş psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışmacıların telefon ile destek verebilecekleri birimler oluşturuldu

09./17.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Hastanelerde Covid-19 tanısı alan ve/veya şüpheli olup takip için yatış verilen hastalar da günde bir kez psikolog ve sosyal çalışmacılarla telefon ile görüşmeleri sağlanmakta. Destek ve çalışma hatları, hafta içi 09.00/17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bugün 10:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
O fabrikanın işçileri karantinada kalacak mask
O fabrikanın işçileri karantinada kalacak
Vali Aksoy'un babası kaza geçirdi mask
Vali Aksoy'un babası kaza geçirdi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı mask
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
Murat Şendoğan taburcu oldu mask
Murat Şendoğan taburcu oldu
İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak mask
İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak
Kocaeli'ye denizden giriş- çıkış yasaklandı  mask
Kocaeli'ye denizden giriş- çıkış yasaklandı 
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi! mask
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi!

GALERİ

"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL