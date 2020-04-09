Psiko-Sosyal Destek Hatları kuruldu

Sağlık Bakanlığının talimatları ve Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları ve vatandaşların sosyal izolasyon nedeniyle bu süreçte yaşayabilecekleri kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psiko-Sosyal Destek Hattı" kuruldu.

SOSYAL DESTEK HİZMETİ VERECEK

Psiko-Sosyal Destek Hatları, günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara, psikolojik ve sosyal destek hizmeti verecek.

10 HASTANEDE KURULDU

İzmit Akçakocabey, Gebze Beylikbağı ve Derince Sağlıklı Hayat Merkezleri ile toplam 10 hastanede kurulan psiko-sosyal destek merkezini arayan tüm sağlık çalışanları ve vatandaş psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışmacıların telefon ile destek verebilecekleri birimler oluşturuldu

09./17.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Hastanelerde Covid-19 tanısı alan ve/veya şüpheli olup takip için yatış verilen hastalar da günde bir kez psikolog ve sosyal çalışmacılarla telefon ile görüşmeleri sağlanmakta. Destek ve çalışma hatları, hafta içi 09.00/17.00 saatleri arasında hizmet verecek.