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Özel hastaneler ücret almayacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği´nde (SUT) değişikliğe gidilerek 'acil hal' tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle corona virüsüne yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği´nde (SUT) değişikliğe gidilerek ‘acil hal’ tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle corona virüsüne yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine göre; acil hal tanımı, “Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir” şeklinde yeniden belirlendi. Tebliğle birlikte ayrıca, pandemi süresince pandemi olguları tanı ve tedavileri hastanelerce ücret alınmayacak işlemlere eklendi.

ÜCRET ALINAMAZ

Buna göre, söz konusu kuruluşlarda pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler için sağlanan sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmeti olarak kabul edilecek. Bu değişiklikle birlikte acil ve yoğun bakım sonrası da corona virüsü hastalarından ilave ücret alınmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özel hastanelerin corona virüsüne ilişkin tanı ve tedavilerde ücret alamayacağını belirtirken, “Yoğun bakımdaki hastalarımızdan özel ve devlet hastaneleri hiçbir şekilde ücret alınamaz. Bununla ilgili takibimiz de devam ediyor” demişti.

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