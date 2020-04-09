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Bugün 11:27 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:32 TSİ

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi!

Akaryakıt sektörü yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Bugün 11:27 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Ne Olacak Böyle - pompaların kendi sayacından fazla fiat değişimlerinden kafası karıştı aptala döndü

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 12:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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