Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Akaryakıtta çifte indirim müjdesi!
Akaryakıt sektörü yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Yorumlar
(1 )
Ne Olacak Böyle - pompaların kendi sayacından fazla fiat değişimlerinden kafası karıştı aptala döndü
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