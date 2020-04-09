Çirkin paylaşım sonrası görevden alındı!

Twitter'da paylaşılan içerikte bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece ‘çıkma’ yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler,” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail N. alıntılayarak “Geber” ifadesiyle yeniden paylaştı.

Nail N. yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi.