Çirkin paylaşım sonrası görevden alındı!

Twitter'da paylaşılan içerikte bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece ‘çıkma’ yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler,” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.
Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail N. alıntılayarak “Geber” ifadesiyle yeniden paylaştı.
Nail N. yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Muhtaç durumda olanlardan devletin haberi olabilmesi için o şahsın en yakın mülki amir konumunda bulunan mahalle muhtarına müracaat etmesi lazım.Ondan alacağı Fakirlik İlmühaberi ile ilçe kaymakamlığına müracaat edecekler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı üzerinden yardım alacaklar.Ayrıca belediyeler de bu durumda olanlara gıda kolisiyle birlikte yakacak yardımı da yapıyorlar...Durduk yerde kimsenin haberi yokken yardım almanız tamamen tesadüflere bağlı....Atasözüdür;ağlamayan bebeğe mama vermezler.
Xturkeayx - SENDE GEBER BOSUNA OKŞİJEN TÜKETME YANİ
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