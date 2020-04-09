Sungurlu Barajı'na bakanlıktan onay çıktı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması için yapılacak olan Sungurlu Barajı için bakanlık 3 Nisan tarihinde ÇED olumlu kararı verdi. Sungurlu Barajı projesi için hazırlanan yeni ÇED raporuna göre, projenin gerçekleştirilmesi planlanan alanın toplam 1 milyon 691 bin 595 metrekarelik bölümü orman arazisi içinde kalıyor. Proje için ise bölgede bulunan 34 bin 500 ağacın kesilmesiplanlanılıyor. Barajın su tutmaya başlaması ile birlikte baraj rezervuar alanı altında kalacak olan arazideki ora türleri tamamen ortadan kalkacak.

"KISMEN DE OLSA ETKİLENEN NÜFUS MEVCUT"

ÇED Raporu’nda, “Sungurlu Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerisinde kalan nüfusun tamamı yer değiştirecektir. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında, 300 metrelik mutlak koruma bandında kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur” ifadeleri yer aldı. Rapora göre tarım alanları baraj projesinden etkilenirken, su altında kalan yerleşim yerleri oldukça fazla. Teksen Mahallesi ve Akçaova Mahalleleri ile Abdipaşa Mahallesi, Akıncı Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Kabaklar Mahallesi, Çalça Mahallesi, İlyaslar Mahallesi, Yukarıköy Mahallesi, Sungurlu Mahallesi, Yorgalar Mahallesi, Selametli Mahallesi, Kubuzcu Mahallesi ve Gebeşler Mahallesi gibi yerleşim yerleri mutlak koruma alanı içerisinde bulunuyor.