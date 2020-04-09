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Honda, Şekerpınar üretim tesisindeki arayı 1 hafta daha uzattı

Honda, bugün yapmış olduğu açıklamayla koronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurdu.
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Honda, bugün yapmış olduğu açıklamayla koronavirüs ( COVID-19) salgınının etkisiyle  Kocaeli Şekerpınar’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '' Bu adımlar, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.Honda Türkiye 2 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir''.

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