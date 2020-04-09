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BİLNET, ilk maskeleri teslim etti

BİLNET Kocaeli Yerleşkesi, Covid-19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanları için ürettiği maskeleri teslim etti
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Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi, ürettiği siper maskelerin ilk bölümünü sağlık birimlerine teslim etti.

COVİD-19’LA MÜCADELEYE DESTEK

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, Covid-19 virüs salgınına karşı verilen mücadeleye katkı amacıyla 3D Yazıcı Atölyelerinde siper maske üretimine başlamıştı. Kendi öğretmen ve imkanlarıyla yapılan maskelerin ilk bölümü tamamlandı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin kullanımı için Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli Başhekim Yardımcısı Dr.Yusuf Çolular ile Dr.Aysun Akalın’a teslim edildi. Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

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