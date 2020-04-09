Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:39 TSİ- Gündem G: Bugün 14:39 TSİ

Kocaeli’de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

İzmit Sekapark Otel’de Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin katılımıyla haksız fiyat artışına karşı yapılanlar ve yapılması gerekenler ele alındı
mask

Kocaeli’de yaptığı denetimler ile haksız fiyat artışına izin vermeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu alandaki denetimlerini İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerin değerlendirilmesi ve yapılacak olan yeni çalışmaların ele alınması için İzmit Sekapark Otel’de Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ve ilçe belediyelerin zabıta müdürlerinin katılımı toplantı gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Toplantıda taraflar sahadaki gelişmeler üzerine görüşlerini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Koronavirüs ile mücadele döneminde haksız fiyat artışı yapmaya çalışanlar ile tavizsiz mücadele edileceği ve vatandaşların mağdur edilmesine izin verilmeyeceği kararlaştırıldı. Haksız kazançların engellenmesi ile işini kanun ve kurallara göre düzgün bir şekilde yapan işyerlerinin de hakkı korunmuş olunuyor.

Bugün 12:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj mask
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’ mask
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek  mask
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek 
Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı mask
Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı
Kartepe esnafından duyarlı davranış mask
Kartepe esnafından duyarlı davranış
O fabrikanın işçileri karantinada kalacak mask
O fabrikanın işçileri karantinada kalacak
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi! mask
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi!

GALERİ

"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL