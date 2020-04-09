Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!

Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ziya Soydaş (65) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedavi görüyordu. Evli ve 5 çocuk babası Soydaş, koronavirüse karşı mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Soydaş'ın cenazesi bugün defnedilecek.