Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ziya Soydaş (65) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedavi görüyordu. Evli ve 5 çocuk babası Soydaş, koronavirüse karşı mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Soydaş'ın cenazesi bugün defnedilecek.
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Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Derince'de yaşayan Ziya Soydaş, koronavirüse yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz