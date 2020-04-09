Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) yönetimi, üniversitenin farklı fakültelerinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruda Güzel Sanatlar Fakültesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Kandıra MYO, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ne 13 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.
İŞTE O ALIMLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz