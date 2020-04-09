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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi farklı fakültelere toplam 13 öğretim üyesi alımı yayınlandı.
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) yönetimi, üniversitenin farklı fakültelerinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruda  Güzel Sanatlar Fakültesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Kandıra MYO, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ne 13 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

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