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Diyanet’ten cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilim Kurulu'nun aldığı yeni karar üzerine coronadan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Kurul, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı yeni karar üzerine coronadan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyanet’in internet sitesinden yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde “Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri” konulu bir fetva yayınlamıştır.

* Söz konusu fetvada öncelikle, “Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği” vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

* 03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza “Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı” bildirilmiştir.


* Ayrıca son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır.

* Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.

* Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.

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