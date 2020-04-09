Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sahil Tesisleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Gebze ve çevresindeki kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan sağlıkçıların konaklamaları için tesiste bulunan misafirhane hazırlandı. Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY Başkanlığında gerçekleştirilen 2. Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın talimatıyla GTÜ Sahil Tesislerinde bulunan misafirhanenin tamamı kapasitesi oranında sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, tesislerin sağlık çalışanlarına açılması ile ilgili, "Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden geleceğimize inancımız tam. Bizde bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza sosyal tesislerimizi açtık. Hepimizin sağlığı için özveriyle ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.