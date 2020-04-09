‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’

Covid-19 salgınında ülkenin her köşesinde ve Kocaeli’de canla başla çalışan Türk Polisi’nin 175. kuruluş yıldönümünü tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Türk Polis Teşkilatı’nın 175. yılında kentimizdeki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarımızı tek tek tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Batı ülkelerindeki ve dünyadaki suç oranlarına bakıldığında Türkiye’miz ve özellikle de Kocaeli’miz, gerçekten de tam bir güven ve istikrar abidesi durumundadır.

Toplumun güvenliğini sağlayan en önemli kamu güçlerinden birisi olan polisimizin sayesinde halkımız, çok şükür huzur ve sükûn içinde yaşıyor. Bugün sokaklarımızda güven içinde yürüyebiliyorsak, gece yatağımızda huzur içinde uyuyabiliyorsak; bunda kahraman ve fedakâr polislerimizin, güvenlik güçlerimizin büyük katkısı var.

Özellikle Covid-19 salgınının tüm dünyada ve ülkemizde etkili olduğu bu günlerde polisimizin fedakârca çalışması, halkımızın sağlığı için her mahalle ve sokakta görev alması, yeri geldiğinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kapılarına kadar taşıması her türlü takdirin üzerindedir.

Halkımızın huzuru ve güvenliği için her zaman olduğu gibi bugün de canla başla gayret gösteren polislerimize bir kez daha şükranlarımı iletiyorum.

Vazifeleri başında şehit ve gazi olan kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum.’’