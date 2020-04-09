Başkan Hürriyet yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve o günden bugüne ülkemiz için gösterdikleri olağanüstü gayretleriyle nice kahramanlıklara imza atan Türk Polis Teşkilatımızın her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum. Mesleğin getirdiği zorlukları büyük bir özveriyle her koşulda cesaretle göğüsleyen, kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak görevlerini sürdüren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Milletimizin, ülkemizin güvenliği için can veren tüm şehit polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizin ve şu an görev başında olan tüm polislerimizin gününü minnet ve şükranla kutluyorum”
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Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Kuruluş yıldönümü ve 6-12 Nisan Polis Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz