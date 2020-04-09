İzmit Belediyesinin yardım kolileri, sosyal medyada fenomen oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan, her geçen gün etkisini arttıran Coronavirüs ile mücadele büyük bir dayanışma örneği sergileyen İzmit Belediyesi, iki aşamalı destek modeliyle hem vatandaşlara hem de zor günler yaşayan küçük esnafa destek oluyor. Başlattıkları dayanışma kampanyası ile hem vatandaşların gönderdikleri gıdaları denetleyerek ihtiyacı olan vatandaşa teslim ediyor hem de dağıtacakları gıda malzemelerini küçük esnaftan alarak esnafa bu zor günlerde destek oluyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Dağıtılan yardım kolilerinde yazan ‘İzmit halkının hediyesidir’ sloganı hem vatandaşlar tarafından hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek ve beğeni topladı. Daha önce belediye başkanları yaptıkları yardımda kendi isimlerini ve imzalarını atarken, Hürriyet’in ‘İzmit halkının hediyesidir’ yazması gündem oldu.

“YALNIZ İYİLİK YAPMAK YETMEZ”

Sosyal medya hesapları üzerinden yardım kolilerini paylaşan vatandaşlar, Başkan Hürriyet’in mütevazi tavırları nedeniyle tebrik ederken, “Bunlar İzmit halkının hediyesidir’ diyor sayın Başkan. Kendi hediyem demiyor. Halkın Başkanı” ifadelerinde bulundu. Bir başka vatandaş ise, “İzmit halkının hediyesidir. Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği zarafetle yapmak da lazımdır” diyerek, İzmit Belediyesinin yardım kampanyasını övdü. Yine bir vatandaşın, “Daha samimi, daha güzel ve daha ahlaklı bir cümle seçilemezdi. Teşekkürler Fatma Kaplan Hürriyet” sözleri dikkat çekti.

“BU KOLİLERİN İÇİNDE SİYASET YOK”

Yine dikkat çeken bir paylaşımda vatandaş, “Bu kolilerin içine siyaset girmiyor, rant girmiyor, bu kolilerin seferberliğine gönüllerin sevdalısı Hürriyet’in güzel yüreği eşlik ediyor. Tebrik ederim” ifadelerinde bulunurken, bir başka vatandaş ise, “Bizim vergilerimiz ile yapılanları bize sanki babasının servetinden yaptırmış gibi satanlardan sonra, bu çok dokunaklı geldi. Çok ince ve şık” dedi.

DOĞAN DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRDILAR

Bir vatandaş önceki dönem İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan ile Hürriyet’i karşılaştırarak, “Sade ve anlamlı. Tebrikler Fatma Başkanım. İki resim arasındaki fark. Sağdaki resimde eski belediye başkanına ait. Yorum sizin arkadaşlar” ifadelerinde bulundu. Aynı karşılaştırmayı yapan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış “Bu topu dağıtan kesim, bu yardım kolisini dağıtan kesime reklam yapma diyor. Şaka gibi” dedi.