KEYAD sokak hayvanlarını unutmadı!

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle insanların sokağa çıkamamasına bağlı olarak sokaktaki hayvanlar da zor günler yaşamaya başladı. Sokaktaki hayvanları unutmayan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri ve gönüllü vatandaşlar ilimizin çeşitli noktalarına mama ve su kapları koyarak sokak hayvanlarına can suyu olmaya çalıştı. Akmeşe Yolu, Kocaeli Kent Ormanı, Alikahya, Fabrikalar, Bağçeşme, Kozluk ve Gündoğdu'daki sokak hayvanlarına mama ve su ulaştırıldı.

“YAŞADIKLARI ZORLUKLARI GÖREREK ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

KEYAD Dernek başkanı Mustafa Tengerek ise çalışmaya ilgili yaptığı açıklamada, “Derneğimiz, Covid-19 sebebiyle insanların sokağa çıkamamasına bağlı olarak doğadan da uzaklaşmak zorunda kaldı. Tüm bu zor koşullar altında sokak hayvanlarının gıda ve su ihtiyacı bakımından yaşadığı zorlukları görerek bir çalışma başlattık. Konuyla ilgili sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Neler yapabileceğimizi konuştuk” dedi.

“DEVAMLILIĞINI GETİRME KARARINDAYIZ”

“Devamlılığı getirme kararındayız” diyen Tengerek, “Kendi olanaklarımız çerçevesinde bağışlarla birlikte bir bütçe oluşturduk. Sosyal mesafeyi ve hijyen konusunu gözeterek köpeklerin ve kedilerin yaşam alanlarına giderek; su ve mama ulaştırma kararı aldık. Bugün başladığımız bu faaliyetin devamlılığı getirme kararındayız” ifadelerinde bulundu.