Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk COVİT-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde tüm bankalara çağrıda bulunarak işletmelere bankaların destek olması gerektiğini söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada ‘’bankalar işletme sahiplerinin iyi gün değil kötü gün dostu olmalı, bir yandan sağlık bir yandan ekonomik geleceğimiz için mücadele ettiğimiz süreçte reel sektörün can dostu bankalar olmalıdır, bankalar işletmelerin yanında olursa hem istihdam devam eder, hem çalışanlar ve aileleri ile kazanan tüm toplum olur’’ dedi.

ÖZTÜRK ‘’DEVLETİN ALDIĞI ÖNLEMLER FİRMALARIMIZIN FAALİYETLERİNİN DEVAM ETMESİ VE İSTİHDAMIN KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ’’ülkemiz ve tüm dünya korona virüs salgını sebebi ile sıkıntılı günlerden geçiyor, pek çok işletme faaliyetlerini durdurmuş ya da ciddi ekonomik darboğazda. Hükümetin bu anlamda ki destekleri (kısa çalışma ödeneği ve vergi ertelemeleri)istihdamı korunması için çok önemli. Ancak hükümetin verdiği destekler yanında tüm kamu ve özel bankaların da bu süreçte işletmelerin yanında olmaları gerekmekte diye düşünüyor, milli dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönemde banklarımızı ticari işletmelerin yanında, ticaret erbaplarının işlerini kolaylaştıran kurumlar olarak görmek istiyoruz’’ dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA DESTEK

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk önceki gün açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrıya destek vererek ‘’ Birlik başkanımızın da bahsettiği Şirketlerimize bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevrilmesi konusunun yaşandığını, hatta Korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştirileri oda başkanlarının da aldığını söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada ‘’dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum, Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamasında söylediği gibi,hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz.’’ dedi.