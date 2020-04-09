Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:41 TSİ- Gündem G: Bugün 15:04 TSİ

KTO Başkanı Öztürk ‘’ İstihdam bankaların işletmelerin yanında olmasıyla devam eder’’

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk COVİT-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde tüm bankalara çağrıda bulunarak ‘’bankalar iyi gün değil kötü gün dostu olmalıdır’’ dedi.
mask

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk COVİT-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde tüm bankalara çağrıda bulunarak işletmelere bankaların destek olması gerektiğini söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada ‘’bankalar işletme sahiplerinin iyi gün değil kötü gün dostu olmalı, bir yandan sağlık bir yandan ekonomik geleceğimiz için mücadele ettiğimiz süreçte reel sektörün can dostu bankalar olmalıdır, bankalar işletmelerin yanında olursa hem istihdam devam eder, hem çalışanlar ve aileleri ile kazanan tüm toplum olur’’ dedi.

ÖZTÜRK ‘’DEVLETİN ALDIĞI ÖNLEMLER FİRMALARIMIZIN FAALİYETLERİNİN DEVAM ETMESİ VE İSTİHDAMIN KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ’’ülkemiz ve tüm dünya korona virüs salgını sebebi ile sıkıntılı günlerden geçiyor, pek çok işletme faaliyetlerini durdurmuş ya da ciddi ekonomik darboğazda. Hükümetin bu anlamda ki destekleri (kısa çalışma ödeneği ve vergi ertelemeleri)istihdamı korunması için çok önemli. Ancak hükümetin verdiği destekler yanında tüm kamu ve özel bankaların da bu süreçte işletmelerin yanında olmaları gerekmekte diye düşünüyor, milli dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönemde banklarımızı ticari işletmelerin yanında, ticaret erbaplarının işlerini kolaylaştıran kurumlar olarak görmek istiyoruz’’ dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA DESTEK

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk önceki gün açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrıya destek vererek ‘’ Birlik başkanımızın da bahsettiği Şirketlerimize bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevrilmesi konusunun yaşandığını, hatta Korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştirileri oda başkanlarının da aldığını söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada ‘’dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum, Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamasında söylediği gibi,hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz.’’ dedi.

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu mask
Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu
KTO Başkanı Öztürk ‘’ İstihdam bankaların işletmelerin yanında olmasıyla devam eder’’ mask
KTO Başkanı Öztürk ‘’ İstihdam bankaların işletmelerin yanında olmasıyla devam eder’’
KEYAD sokak hayvanlarını unutmadı! mask
KEYAD sokak hayvanlarını unutmadı!
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj mask
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’ mask
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek  mask
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek 
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi! mask
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi!

GALERİ

"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 20350961

Varnish cache server