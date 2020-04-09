Belediye başkanı, sokakta maske dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde muhtar Kenan Demirbaş ile beraber sokak sokak dolaşarak, ilçe halkına maske dağıttı. Başkan Bıyık, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, ''Bu zor günlerde tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kapı kapı dolaşıp, maske dağıtımı gerçekleştirerek, vatandaşı zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle dünyada maske savaşlarının yaşandığı bu dönemde devletimiz, vatandaşlarımıza maske dağıtımında bulunuyor. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız'' dedi.