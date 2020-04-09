İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı ve maç takvimi ile ilgili planı ortaya çıktı. Federasyon, Süper Ligi 12 Haziran tarihinde başlatarak haftada 2 maç oynatmayı planlıyor. Söz konusu plana göre Süper Lig şampiyonu 19 Temuz tarihinde belli olacak.
NET BİR SONUÇ ÇIKMADI
Türkiye Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle ertelenen ligleri haziran ayında başlatmaya yönelik plan üzerinde çalışıyordu. Öte yandan UEFA ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı görüşürken, yapılan toplantılardan net bir sonuç çıkmadı. (Yeniçağ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz