Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür mesajı

Merih Demiral, corona virüsü ( Covid-19) salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızdan Kızılay'ın belirlediği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını açıklamıştı. Bu erzakların kolilere yerleştirildiği bir videoyu paylaşan Kızılay, milli oyuncuya "Bu Hilal #SeninleVar Merih" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR

Juventus ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Merih Demiral, saha dışında yaptığı yardımlarla büyük takdir topluyor. Daha önce, eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini açıklayan Merih, 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda ise corona virüsü (Covid-19) salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.