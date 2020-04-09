"Kezzap atan çıkacak, haber yapan hapis yatacak!"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, af yasasını eleştirirken Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik tarafından yüzüne kezzap dökülen 20 yaşındaki Berfin Özek’i de örnek gösterdi. Türkkan “Bu aslında cinayettir. Ölmemiş olması, cinayet saikiyle işlenmediği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu suçu işleyen de açık cezaevine gidecek mi bu yasadan sonra? Açık cezaevinde ise izinli sayılıp evine dönecek mi?” diye sordu.
Türkkan Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;
*Bir taraftan fiziki şartların olmadığını öne sürüp infaz yasası çıkarıyorsunuz, diğer taraftan tutuklu olmadan mahkemesinin görülmesi mümkün olan gazetecileri, muhalifleri içeri atmaya çalışıyorsunuz” diye konuştu.
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Yorumlar
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A.kahyalı - sen doğruyuda söylesen öyle bir şey olmazda velevki olsun izmit halkı senin ağzından çıkan hiç bir söze inanmaz öyle bir kişiliğin var en iyisimi sen bu sıralar kızına sahip ol canı sıkılıp evde parti falan vermeye kalkmasın
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