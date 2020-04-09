İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek” denildi.
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20 yaş yasağı için ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 İl Valiliğine "Özel Gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz