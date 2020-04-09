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Berfin Özek, asitli saldırganı affetti

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özerk, herkesi şaşkına çeviren bir karar aldı ve asitli saldırganı affetti.
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Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, asitli saldırganı affetti. Af sebebi ile ilgili Berfin Özek’ten henüz bir açıklama gelmedi.

AVUKATI DUYURDU

Berfin'in Çeltik'i affettiğini Özek'in avukatlığını üstelenen isimlerden olan Mehtap Sert açıkladı.

Sert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz.

* Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

BERFİN’E HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK

* Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk.

* Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir.

“ÖLDÜREN SEVGİ OLMAZ, YOLLARI AYIRDIK”

Açıklamasının devamında davadan neden vazgeçtikleri konusuna da açıklık getiren Sert sözlerine şöyle devam etti:

* Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık.

* Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de ‘'Öldüren sevgi istemiyoruz'' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

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