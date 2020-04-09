Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:50 TSİ

Kahveciler ne yapacağını bilmiyor

Kocaeli’de faaliyet gösteren, genelge ile faaliyetleri durdurulan kahvehaneler zor günler yaşıyor. Konuyla ilgili konuşan Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Kahveciler ne yapacak şu an? Sadece iyi bir haber bekliyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetlerine durdururken işletme sahipleri ve çalışanlar mağdur oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart tarihinde yayınlanan ek genelgeyle tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulması kararlaştırıldı.

EN AZ 5 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Özellikle yaşlı nüfusun gittiği kahvehanelerin kapatılması sonrası hem işletme sahipleri hem de çalışanlar geçim zorluğu yaşıyor. Kocaeli Kahveciler Odası’na kayıtlı 1000 üye, Kocaeli geneli de yaklaşık 2 bin 500 işletme bulunuyor. Her işletmede minimum 2 kişi çalıştığı düşünüldüğünde 5 bin civarı çalışan da geçim zorluğu yaşıyor. Aynı zamanda kahvehanelere ürün veren toptancılar da eklenirse bu sayı daha da artıyor.

“ÖNÜMÜZ RAMAZAN, ESNAF ZORDA”

Kahvecilerin durumuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Esnaf zorda. Mutlaka biz hükümetten destek bekliyoruz. Kredileri hala alamayanlar var; kefil aranıyor. ‘Sen dükkanını kapattın para al’ diyen bir kararname çıkması. Her gün Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekliyoruz. Küçük esnaf bundan sonra ne yapacak? Biz de bilmiyoruz. Önümüz Ramazan, esnaf zorda” dedi.

“KAHVECİLER NE YAPACAK?”

Sadece iyi bir haber beklediklerini belirten Göçer, “Üyelerimiz yoğun şekilde beni arıyor; ben cevap veremiyorum. Esnafa can suyu gerekiyor. Verdiği krediyi 6 ay gecikmeli de olsa faiziyle alacak. Faizsiz kredi olmalı. 6 ay sonra dükkan açılacak mı o da belli değil. Bizi rahatlatan bir durum yok. İnsanlar faize bile razı ancak önünü göremiyorlar. Kahveciler ne yapacak şu an? Sadece iyi bir haber bekliyoruz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet birlik başkanımızı aramış. Üyelerimizin isimlerini istemiş. Herhalde bir Ramazan kolisi yapacak” ifadelerinde bulundu.

 

 

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu mask
Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu
KTO Başkanı Öztürk ‘’ İstihdam bankaların işletmelerin yanında olmasıyla devam eder’’ mask
KTO Başkanı Öztürk ‘’ İstihdam bankaların işletmelerin yanında olmasıyla devam eder’’
KEYAD sokak hayvanlarını unutmadı! mask
KEYAD sokak hayvanlarını unutmadı!
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj mask
Hürriyet’ten kahraman polislerimize şükran dolu mesaj
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’ mask
‘’Bu zor günlerde canla başla çalışan polisimize şükranlarımı sunuyorum’’
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek  mask
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek 
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi! mask
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi!

GALERİ

"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 20417982

Varnish cache server