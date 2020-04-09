Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetlerine durdururken işletme sahipleri ve çalışanlar mağdur oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart tarihinde yayınlanan ek genelgeyle tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulması kararlaştırıldı.

EN AZ 5 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Özellikle yaşlı nüfusun gittiği kahvehanelerin kapatılması sonrası hem işletme sahipleri hem de çalışanlar geçim zorluğu yaşıyor. Kocaeli Kahveciler Odası’na kayıtlı 1000 üye, Kocaeli geneli de yaklaşık 2 bin 500 işletme bulunuyor. Her işletmede minimum 2 kişi çalıştığı düşünüldüğünde 5 bin civarı çalışan da geçim zorluğu yaşıyor. Aynı zamanda kahvehanelere ürün veren toptancılar da eklenirse bu sayı daha da artıyor.

“ÖNÜMÜZ RAMAZAN, ESNAF ZORDA”

Kahvecilerin durumuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Esnaf zorda. Mutlaka biz hükümetten destek bekliyoruz. Kredileri hala alamayanlar var; kefil aranıyor. ‘Sen dükkanını kapattın para al’ diyen bir kararname çıkması. Her gün Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekliyoruz. Küçük esnaf bundan sonra ne yapacak? Biz de bilmiyoruz. Önümüz Ramazan, esnaf zorda” dedi.

“KAHVECİLER NE YAPACAK?”

Sadece iyi bir haber beklediklerini belirten Göçer, “Üyelerimiz yoğun şekilde beni arıyor; ben cevap veremiyorum. Esnafa can suyu gerekiyor. Verdiği krediyi 6 ay gecikmeli de olsa faiziyle alacak. Faizsiz kredi olmalı. 6 ay sonra dükkan açılacak mı o da belli değil. Bizi rahatlatan bir durum yok. İnsanlar faize bile razı ancak önünü göremiyorlar. Kahveciler ne yapacak şu an? Sadece iyi bir haber bekliyoruz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet birlik başkanımızı aramış. Üyelerimizin isimlerini istemiş. Herhalde bir Ramazan kolisi yapacak” ifadelerinde bulundu.