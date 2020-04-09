Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına sahra hastanesi yapımına karar verildi.
250 YATAKLI
Alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı alanda düzeltme çalışmaları başladı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Arazide yapılacak düzeltme çalışmalarının ardından hastanenin inşaatına başlanılacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen hastanenin 250 yataklı olması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz