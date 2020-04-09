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YRP Gebze İlçe Başkanı Mehmet Kocaman ''Emniyet Teşkilatımız Emniyetimizdir''

Ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir
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Devletimizin öncelikli görevi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir.  Emniyet teşkilatımız, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve cansiperane çalışmalarının halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Olağanüstü günler geçirdiğimiz bu zor dönemin atlatılması adına titiz ve gayretli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Vatan toprağımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Gebze İlçe Emniyet Amirliği çalışanları olmak üzere Türk Polis Teşkilatı çalışanlarının Polis Haftasını kutluyor, görevi başında şehadete erişen tüm güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve halen görevi başında bulunan polislerimize aileleri birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Bugün 17:42 TSİ - Siyaset

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