5G ile korona virüs (COVİD-19) salgını arasında bir ilişki yok

Elektrik Mühendisleri Odası olarak uzun yıllardır bu teknolojinin etkisi olan iyonize olmayan

radyasyonun sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, özellikle yoğun nüfusun olduğu

yerlere kurulan baz istasyonlarına yönelik kamu denetiminin artırılması için mücadele ederken, diğer

yandan da yurttaşlara özellikle cep telefonu seçimi ve kullanımı konusuna yönelik bilgilendirme

çalışmalarını da yürütmüştür.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle mobil veri için artan bir talep oluşmuştur.

5G KABLOSUZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN KISMEN TİCARİ PİLOT UYGULAMALARI BAŞLAMIŞTIR

Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalarla, önce ikinci nesil şebekeye geçilmiş, ardından üçüncü nesil

şebeke kullanılmaya başlanmıştır.1 Nisan 2016 tarihinde dördüncü nesil şebekeye, 4.5G adı altında geçiş yapılmıştır. İnternet ve her alana yayılan dijitalleşme eğilimi sonucu veri hızında artan bir talep ve ihtiyaç söz konudur.Bu nedenle birçok ülkede, beşinci nesil (5G) kablosuz haberleşme teknolojilerine ilişkin kısmen ticari deolan pilot uygulamalara başlamıştır.

5G HABERLEŞME SİSTEMİ İLE VİRÜS ARASINDA İLİŞKİ BULUNDUĞU İFADE EDİLMEKTEDİR

KORONA VİRÜS ( COVID-19) Salgını tüm dünyada artarak etkisini devam ettirmektedir. Çeşitli medya

ortamlarında, virüsün yayılması ve etkileri ile ilgili olmak üzere DOĞRU veya YANLIŞ çok farklı iddialarla

karşılaşılmaktadır.Resmi açıklamalara karşı olan güvensizliğin de etkisi ile bilgi kirliliği yaratan bu tür sosyal medya üzerindenpaylaşımlar, insanları inanmaya itmektedir.Son günlerde gündeme gelen ve sosyal medya ortamlarında da hızla yayılan iddialardan bir tanesi de,virüsün çeşitli ülkelerde yayılımı ve ölümcül etkileri ile 5G haberleşme sistemlerinin kullanımı arasında ilişki bulunduğunun ifade edilmesidir.

Neredeyse tamamı, bilimsel literatürlere atıfta bulunmadan, çeşitli farklı bilgileri bir araya getirerek, farklı

sonuçlara ulaşan, akla uygun gibi görünen kanıları bildiren haberlerdir.

BİLİM İNSANLARININ OLUŞTURDUĞU VE KABUL ETTİĞİ BAŞVURU LİTERATÜRÜ'NÜN OLUŞUMU ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇMİŞTİR

Bilimsellik iddiası oluşturmak adına, bilimsel literatürde yer alan ve herkesçe kabul edilmiş bilgilere atıfta

bulunarak bilimsel bir görüşmüş gibi COVID-19 salgını ile 5G sistemleri arasında ilişki kurmaktadır.

Yeni Nesil 5G Haberleşme Sistemleri, dünyanın büyük çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de temel

olarak iki ayrı bant için düşünülmektedir:İlk bant, S-Bandı olarak adlandırılan 3,5 GHz bandıdır.

Bu bant çok uzun yıllardır kullanılan, geleneksel olarak adlandırılabilecek 6GHz - altı bantlar arasında yer

alır. Örneğin, ülkemizde Wi-Fi sistemlerinde 5,8 GHz’e kadar kullanım mevcuttur.Bu bant çok eskiden beri kullanıldığı için, bu bantta çalışan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına etkisi uzun bir süre önce çalışılmıştır.Bu bant etkileri üzerinde tüm bilim insanlarının oluşturduğu ve kabul ettiği “BAŞVURU LİTERATÜRÜ”nün oluşumu üzerinden çok zaman geçmiştir.

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELEYEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA TABİ Kİ YENİDİR

Bu literatüre göre, kanuni olarak belirli güvenlik sınırları içerisinde çalışmaları zorunlu olan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu güvenlik sınırları, Ülkemiz ve Uluslararası sağlık Örgütlerince belirlenmiştir. Belirlenen bu sınırlar, çeşitli devlet kurumlarının denetiminde titizlikle uygulanmaktadır. 5G sistemlerinde kullanılacak diğer bir bant ise 26 GHz bandıdır.

Bu bant ile ilgili çalışmalar daha yeni ve oldukça düşük sayıdadır. Teknolojik ve ekonomik sebeplerle, bu bandın kullanımının önem kazanması nedeniyle, bu haberleşmenin insan sağlığı üzerine etkisini inceleyen bilimsel çalışmalar da tabi ki yenidir. Yapılan çalışmalarda, vücut dokularında sıcaklık artışı olması gibi bazı etkilerin önemli olabileceği belirtilse de, hem sıcaklık artışı, hem de diğer etkilerin insanlarda geçici veya kalıcı sağlık sorunları yarattığına dair bulgular henüz mevcut değildir. Bu bant ile ilgili çalışmaların daha yeni ve yetersiz sayıda olması nedeniyle biraz daha tedbirli olunması düşünülebilir. COVID-19 ile haberleşme sistemleri arasında ilişki kuran iddiaların çoğu, 60 GHz bandı ile ilgili yapılmaktadır.

BAZ İSTASYONLARI AR-GE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KURULMUŞTUR

60 GH bandı, 5G Haberleşme Sistemleri bantlarından birisi değildir. Bu bant, Wi-Fi sistemlerinde veya

frekans kullanım hakkı (lisans) gerektirmeyen durumlarda kullanılacak bir bant olarak öne çıkmaktadır.

Daha yüksek veri transferine olanak sağlayacak olan 24-56 GHz frekans aralığındaki çalışmalar ise henüz

teorik düzeydedir.Virüsün ilk çıktığı yer olduğu söylenen Wuhan`da 5G kapsamında sadece 3 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlar halen dünyada kullanılmakta olan mevcut 4G baz istasyonların geliştirilmesi şeklinde kurulmuş ve S-Bandı frekansları kullanmaktadır. Biri ülkemizde olmak üzere dünya genelinde 188 baz istasyon ise Ar-Ge çalışmaları kapsamında kurulmuştur.

5G SİSTEMLERİ ÜRETİMİ VE KULLANIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ülkemizde sadece 1 test istasyonun bulunması; salgını nedeniyle neredeyse tüm kentlerimizde yoğun

bakımda tedavi gören ve solunun güçlüğü çeken vatandaşlarımız ile 5G baz istasyonları arasından bir

bağlantı olmadığını göstermektedir. Bu banttaki sinyallerin oksijen molekülleri tarafından zayıflatıldığı çok uzun süredir bilinmektedir, ancak bu titreşim sıklığındaki /frekanstaki elektromanyetik dalgaların oksijeni emmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu iddialardaki kanılara ulaşmak bilimsel olarak mümkün değildir. Ayrıca, iddialardaki gibi oksijen ve hemoglobin üzerinde etkisi olsaydı, bunun sonucu bütün hayvanlarda görülürdü. Ülkemizde 5G sistemlerinin üretimi ve kullanımı üzerine çalışmalar devam etmektedir. Henüz 26GHz bandı ile ilişkili bir 5G çalışması başlatıldığına yönelik bir bilgi paylaşımı da

bulunmamaktadır.

5G HABERLEŞME SİSTEMLERİ İLE COVİD-19 SALGINI ARASINDA İLİŞKİ KURMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizde de bu banda yönelik çalışmalar başlatılması beklenmektedir.

Ülkemizde 5G sistemleri üzerinde yürütülen mevcut çalışmalar, geleneksel bant olarak

değerlendirilebilecek 3,5 GHz bandına yönelik olarak devam etmektedir.

Bilimsel bilgi kaynaklarına ve bu alanda oluşmuş olan mevcut bilimsel bilgi birikiminin ışığında,

5G Haberleşme Sistemleri ile COVID-19 Salgını arasında ilişki kurmak mümkün değildir.



TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI