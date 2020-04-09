Prometeon Türkiye, üretime verdiği geçici arayı uzatıyor

Prometeon Türkiye, yerel ve uluslararası otoritelerin Covid-19 pandemisinin yayılmasına yönelik tedbirleri kapsamında ve bunun ticarete etkileri doğrultusunda geçici olan üretim arasını bir hafta uzatıyor.

YENİDEN BAŞLAMA TARİHİ DEĞERLENDİRİLECEKTİR

Üretime yeniden başlama kararı gelişmelere göre değerlendirilecek olup, saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.