Prometeon Türkiye, üretime verdiği geçici arayı uzatıyor

Prometeon Türkiye, yerel ve uluslararası otoritelerin Covid-19 pandemisinin yayılmasına yönelik tedbirleri kapsamında ve bunun ticarete etkileri doğrultusunda geçici olan üretim arasını bir hafta uzatıyor.
YENİDEN BAŞLAMA TARİHİ DEĞERLENDİRİLECEKTİR
Üretime yeniden başlama kararı gelişmelere göre değerlendirilecek olup, saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz