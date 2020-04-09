Nakliyat-İş Sendikası ''işten çıkarmalar yasaklansın''

Ayda 1.177,2 lira ile bir tek kişi bile hangi ihtiyaçlarını karşılayabilir? Türk-İş’in Mart ayı verilerine göre bir tek çalışanın aylık yaşam maliyeti 2.847, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.345 TL’dir. İşten çıkarmalara yasak gelmiyor, bu düzenleme tamamen bir aldatmacadır. Bu düzenleme ile asıl olarak işverenler rahatlatılmıştır. Ayda ödenecek 1.177,2 lira ile işçileri, onursuz şekilde bu aldatmacaya ortak etmek istiyorlar. İşçiler, İşçi Sınıfı dünyanın en dürüst, ahlaklı, onurlu insanlarıdır, sınıfıdır.

İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN

Bu durumdan hiç kimse, İşçi Konfederasyonları (Türk İş , DİSK, Hak-İş), Sendikalar kendine paye, vazife çıkarmasın. Yapılan düzenleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’in isteği ile işçiye aylık 1.177,2 lira karşılığı o da işsizlik fonundan işverenlere, işten çıkarmayı daha kolay duruma getirme düzenlemesidir.İşten Çıkarmalar Yasaklasın İşçilere Tam Ücretli İzin Hakkı Verilsin.

Nakliyat-İş Sendikası