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Bugün 19:21 TSİ- Gündem G: Bugün 19:30 TSİ

Sayı yükselmeye devam ediyor...

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı; bugünkü vaka sayısı 4.056 son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 96 oldu. Toplam test sayısı 276.338 toplam vaka sayısı 42.282 olurken toplam can kaybı ise 908'e yükseldi
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Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyizArtan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.

Bugün 19:21 TSİ - Gündem

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