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Bakan Soylu'dan karantinadaki kişi sayısı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Star Tv'de Nazlı Çelik'in sunduğu haber bültenine katılarak açıklamalarda bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var " dedi.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN BAZILARI İSE ŞÖYLE

Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan, 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.

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