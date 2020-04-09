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Bugün 22:25 TSİ- Gündem

Makine eğitimine online düzenleme

Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Aydoğdu: Eğitimli insan kaynağı ile ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıma sürecimizi “evde kal” çağrısıyla dijital ortamda artırarak sürdürüyoruz
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Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi, kovid-19 salgını nedeniyle sınıf içi eğitimlerini canlı anlık yayınlarla online ortama taşıdı. Webinar üzerinden “CNC Torna ve İşleme Merkezi” eğitimine programa uygun şekilde devam edilirken, online eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını, çalışma, eğitim ve iş yapma modellerinde hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Sağlık ve güvenlik için sosyal mesafenin önemli bir hale geldiği süreçte, sınıf içi eğitimler ertelenirken, dijital alt yapısı hazır olan kurumlar duruma hızla adapte oldu. Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi de bunlardan biri.

Makine ve takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak için bir dizi eğitim programını hayata geçiren, online eğitim alt yapısı üzerinden bu güne kadar 5075 öğrenciye eğitim veren Tezmeksan Akademi, Kovid-19 salgını ile birlikte uygulamalı sınıf için eğitimlerini de dijital platforma taşıdı. Nisan ayı programını webinar üzerinden verecek olan Akademi, salgının yarattığı tehlike ortadan kalkıncaya kadar da devam edecek. Tezmaksan Akademi’nin web sayfası ve Youtube kanalı üzerinden verdiği eğitimlerde ise bir değişiklik olmayacak ve planlandığı biçimiyle sürdürülecek. Akademi tarafından yapılan duyuruda tüm sınavların online olarak gerçekleştirileceği, sertifikaların hem basılı hem de dijital format ile hak sahiplerine iletileceği aktarıldı. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek.

Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, ‘Evde Kal’ çağrısı ile birlikte sahip oldukları dijital alt yapının kapsamını genişlettiklerini ve eğitim sürecine devam ettiklerini söyledi. Aydoğdu şunları kaydetti: “Değişen yenidünyada üretim sektörünün geleceği, klasik yapıdan çok farklı… Dolayısıyla, değişen pazar yapısında rekabetçi kalabilmek adına, otomasyon, yapay zekâ ve veri analiz sistemlerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Yönetim, ölçüm, takip, tasarım ve müşteri ilişkileri yine bu paralelde dikkat kesilmemiz gereken alanları oluşturuyor. Tezmaksan Akademi, kendi sektörü olan takım tezgahlarına bu becerilere sahip insan gücü yetiştirmek için kuruldu. Akademi aracılığıyla, yeni teknolojileri bilen, disiplinler arası geçişe hakim, dijital alt yapı ve kurguları iş süreçlerine rahatlıkla entegre edecek gençlerin yetişmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz. Sınıf içi eğitimlere başladıktan kısa bir süre sonra online platform üzerinden de dersler vermeye başladık. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bunun ülkemizin faydasına olacağını düşündük hep. Bu bakış açısıyla da çalışmaya devam ediyoruz. ” 

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM VE KALİFİYE İNSAN GÜCÜ

Eğitimde sürdürülebilirliğin önemine değinen Aydoğdu, “İşletme verimliliğinin olmazsa olmazlarını sermaye, teknolojik gelişmeler ve kalifiye insan kaynağı olarak sıralayabiliriz. Sürdürülebilir bir verimlilik için insan kaynağının yeni gelişme ve teknolojilere hazır olması gerekir. Tezmaksan Akademi bu yaklaşımla öğrencilere uygulamalı CNC eğitimleri düzenleyerek ülkemizin gelişimine katkı sunma misyonuyla kuruldu. Meslek lisesi öğrencileri, meslek yüksekokulunda ilgili bölümlerde okuyanlar, mühendislik fakültesinde eğitim gören gençler ücretsiz uygulamalı eğitimlerimizin ana odak gurubu oluşturuyor. Eğitimli insan kaynağı ile ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıyacağımıza inanmaktayız. Bu nedenle eğitim programlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.Tezmaksan Akademi’nin eğitimlerine meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin teknik bölüm öğrencileri katılabildiği gibi yeni uygulamaları öğrenmek isteyen sektör çalışanları ile şirketler de katılım sağlayabiliyor.

 TEZMAKSAN Akademi hakkında:

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan ve 2015 yılından bu yana faaliyet yürüten Tezmaksan Akademi’nin İstanbul ve İzmir’in yanı sıra Ankara’da da şubesi bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana 47 ilde 40 bin teknik lise öğrencisine “Torna ile Şekillenen Hayatlar Semineri” düzenleyen Akademi, her yıl meslek okullarına ücretsiz kaynak kitap desteği de sunuyor. 2019 yılında meslek okullarına 50 bin kitabın dağıtımı yapılırken, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ostim Teknik Üniversitesi ile de eğitim ve proje noktasında işbirliği protokolü imzaladı. Tezmaksan Akademi, kurduğu online eğitim platformu üzerinden 5075 öğrenciye eğitim veriyor.

Bugün 22:25 TSİ - Gündem

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