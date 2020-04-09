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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a gönderdiği mesajla Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajda, “Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

TÜM EMNİYET MENSUPLARIMIZA GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Bugün 22:31 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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