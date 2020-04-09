İşte virüsün hücrelerde yarattığı tahribat

İnsan vücudunu böyle hedef alıyor. Brezilyalı bilim insanları, ölümcül koronavirüsün hücreye saldırdığı anı görüntüledi. Yeni tip koronavirüsün, insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi. Virüsün, hücrelerde yarattığı tahribat açığa çıkarıldı.

360 DERECE GÖRÜNTÜLERDE SARI BÖLGELER AKCİĞERİN İLTİHAPLANMIŞ KISIMLARINI GÖSTERMEKTE

Elde edilen mikroskop görüntülerinde, korovirüsün parçacıkları olan siyah noktalar genetikten sorumlu olan sitoplazmayı enfekte etmeye çalıştığı anlar izlendi. Daha önce de ABD’de bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde çekilen üç boyutlu videoda yeni tip koronavirüsün akciğerleri nasıl etkilediği gösterilmişti.Hastanenin göğüs hastalıkları cerrahisi şefi Dr. Keıth Mortman, 360 derece görüntülerde sarı bölgelerin akciğerin iltihaplanmış kısımlarını gösterdiğini açıklamıştı.

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