Tartıştığı eşini baltayla öldürdü!

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesinde ikamet eden Mustafa Yıldırım (43) eşi Kiraz Yıldırım ile gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Mustafa Yıldırım, eline geçirdiği balta ile eşini vücudunun değişik yerlerinden yaraladı. Kiraz Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken olayı gerçekleştiren Mustafa Yıldırım polis merkezine giderek teslim oldu. Cinnet getirerek eşini korkunç bir şekilde öldüren Mustafa Yıldırım’ın polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Adli mercilere sevk edileceği öğrenilirken, olayda yaşamını yitiren Kiraz Yıldırımı’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.