Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada şiddetini her geçen gün artırırken Türkiye genelinde 908 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının yayılma hızının önüne geçebilmek için sürekli yeni karantina kararları alınırken bu kapsamda Körfez'de de bir apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi. Körfez Hacı Osman Mahallesi Özlem Sokak adresinde bulunan Erba Apartmanı'nın karantinaya alındığı öğrenildi. Binada yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan kararla apartmana tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı, aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.