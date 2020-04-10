Koronavirüs salgını tüm dünyada şiddetini her geçen gün artırırken Türkiye genelinde 908 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının yayılma hızının önüne geçebilmek için sürekli yeni karantina kararları alınırken bu kapsamda Körfez'de de bir apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi. Körfez Hacı Osman Mahallesi Özlem Sokak adresinde bulunan Erba Apartmanı'nın karantinaya alındığı öğrenildi. Binada yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan kararla apartmana tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı, aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.
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Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!
Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Erba Apartmanı'nda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından apartman karantinaya alındı.
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Yorumlar
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Kadir Kadir - İzmit kayakent sitesinde iki blokta pozitif vaka tespiti yaşandı, sağlık ekipleri gelip aldılar vatandaşları, ama apartmanda karantina vs yaşanmadı, hatta ısrarlı tavrımız ve şikayetler üzerine 1 gün sonra büyükşehir ekibi binaları dezenfekte etti, bu süreçte 112 yi arıyoruz büyükşehir, büyükşehiri arıyoruz İzmit belediyesine, belediye saglık il müdürlüğüne, şaştık kaldık, cimere ve 153 e bildirince geçde olsa geldiler fakat karantina durumu yok
Vatansever Biri - Izmit merkez goncagul sokak cedit mah.no 8 kat 1.vaka var hastanede yatiyor.apt.kaantinaya alinmadi..sanki bulasim olsun vaka artsin diyemi.dusunuyor insan..
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