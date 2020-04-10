Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:25 TSİ- Gündem G: Bugün 09:38 TSİ

Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Erba Apartmanı'nda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından apartman karantinaya alındı.
mask

Koronavirüs salgını tüm dünyada şiddetini her geçen gün artırırken Türkiye genelinde 908 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının yayılma hızının önüne geçebilmek için sürekli yeni karantina kararları alınırken bu kapsamda Körfez'de de bir apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi. Körfez Hacı Osman Mahallesi Özlem Sokak adresinde bulunan Erba Apartmanı'nın karantinaya alındığı öğrenildi. Binada yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan kararla apartmana tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı, aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
01

Kadir Kadir - İzmit kayakent sitesinde iki blokta pozitif vaka tespiti yaşandı, sağlık ekipleri gelip aldılar vatandaşları, ama apartmanda karantina vs yaşanmadı, hatta ısrarlı tavrımız ve şikayetler üzerine 1 gün sonra büyükşehir ekibi binaları dezenfekte etti, bu süreçte 112 yi arıyoruz büyükşehir, büyükşehiri arıyoruz İzmit belediyesine, belediye saglık il müdürlüğüne, şaştık kaldık, cimere ve 153 e bildirince geçde olsa geldiler fakat karantina durumu yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:42
02

Vatansever Biri - @Kadir Kadir 01 nolu yoruma cevabı: Izmit merkez goncagul sokak cedit mah.no 8 kat 1.vaka var hastanede yatiyor.apt.kaantinaya alinmadi..sanki bulasim olsun vaka artsin diyemi.dusunuyor insan..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze 1300 mm çelik boru hattı tamamlandı mask
Gebze 1300 mm çelik boru hattı tamamlandı
İzmit Belediyesi temizlik ekipleri ikinci tura başlıyor mask
İzmit Belediyesi temizlik ekipleri ikinci tura başlıyor
Büyükşehir salgının yanı sıra vektörle de mücadele ediyor mask
Büyükşehir salgının yanı sıra vektörle de mücadele ediyor
Korona sosyal medyayı da etkileyecek! mask
Korona sosyal medyayı da etkileyecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı
Makine eğitimine online düzenleme mask
Makine eğitimine online düzenleme
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Cep telefonunu streç filmle sarın mask
Cep telefonunu streç filmle sarın

GALERİ

Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL