Aksoy'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşan Aksoy, “İhtiyaç olursa o noktaya gelindiğinde sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Ama o duruma şu an gelmiş durumda değiliz. Yalnızca İzmit'teki bir sokakta karantina uygulamasına geçtik” diye belirtti.

“YURTLARDA KARANTİNA ALTINA ALIYORUZ”

Yakın zamanda uygulanmaya başlanan vaka görülen vatandaşların yurtlarda karantina altına alınması uygulaması ile ilgili Aksoy, “Biz Kocaeli’nde farklı bir karar daha aldık. Olası vaka olup durumu iyi olan, pozitif çıkıp durumu iyi olan vatandaşlarımızı yurtlarda karantina altına alıyoruz. Olası izolasyonlarda aksaklıklar olabiliyor. Biz Kocaeli olarak bunu geliştirdik. Vatandaşlarımız izolasyon ve sosyal mesafe kuralına uymasını diliyorum. Biz kurallara ne kadar uyarsak başarımız buna bağlı olacak. Pozitif vakalara teması olan vatandaşlarımız 14 gün kuralına mutlaka uymalıdır.” dedi.