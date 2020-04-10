Aksoy'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşan Aksoy, “İhtiyaç olursa o noktaya gelindiğinde sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Ama o duruma şu an gelmiş durumda değiliz. Yalnızca İzmit'teki bir sokakta karantina uygulamasına geçtik” diye belirtti.
“YURTLARDA KARANTİNA ALTINA ALIYORUZ”
Yakın zamanda uygulanmaya başlanan vaka görülen vatandaşların yurtlarda karantina altına alınması uygulaması ile ilgili Aksoy, “Biz Kocaeli’nde farklı bir karar daha aldık. Olası vaka olup durumu iyi olan, pozitif çıkıp durumu iyi olan vatandaşlarımızı yurtlarda karantina altına alıyoruz. Olası izolasyonlarda aksaklıklar olabiliyor. Biz Kocaeli olarak bunu geliştirdik. Vatandaşlarımız izolasyon ve sosyal mesafe kuralına uymasını diliyorum. Biz kurallara ne kadar uyarsak başarımız buna bağlı olacak. Pozitif vakalara teması olan vatandaşlarımız 14 gün kuralına mutlaka uymalıdır.” dedi.
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Vefa hattını 112 AÇMye yükleyerek çok yanlış bir iş yapmışsınız bence,vatandaş 112ye ulaşmakta güçlük çekiyor diye hiç düşünüyor musunuz,covid pozitif ama genel durumu iyi olan hastaları 112 ambulansları ile değil ama hastaneye ulaştıracak farklı bir sistem kurmanız hem vatandaşın,hem devletin,hem de sıkıntılı dönemden geçen sağlık sisteminin lehinedir,yapamam diyorsan yapabileceklerden yardım almanız dileğiyle!
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