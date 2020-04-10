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Bakan Koca bugün açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 16:00'da bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.