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Bakan Koca bugün açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 16:00'da bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.

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