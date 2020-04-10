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Lastik-İş: Goodyear'ın bu tutumu kabul edilemez

Lastik- İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak, Goodyear’ın krizin bütün yükünü, üyelerine çıkarmaya çalıştığını duyurarak, bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti
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Lastik- İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak, Goodyear’ın krizin bütün yükünü, üyelerine çıkarmaya çalıştığını duyurarak, bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirti. Lastik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Bilindiği gibi Lastik işkolunda ortaya çıkan ekonomik sorunlar dolayısıyla Goodyear işyerinde üretime Brisa ve Pirelli’de de olduğu gibi 30 Mart-13 Nisan arasında 2 hafta ara verilmişti.  08-09 Nisan tarihlerinde işverenle yapılan haberleşmeler ile tüm lastik işkolunda olduğu gibi Goodyear’da da üretimin duruşunun 20 Nisan’a kadar uzatılacağı anlaşılmış bulunmaktadır.

“SEDİKAMIZCA KABUL EDİLMEMİŞTİR”

Tüm üyelerimizi derinden etkileyen bu gelişmeler karşısında Gooodyear işvereni, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullandırmayı önermekten başka bir çözümü kabul etmemiştir. Tümüyle yıllık ücretli izinleri kullanmak şeklindeki bir uygulama ise, üyelerimizin istekleri doğrultusunda sendikamızca kabul edilmemiştir. Goodyear işvereni diğer işyerlerinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneğine başvuracağını belirtmiş; ancak bu durumda da çalışanların gelir kayıplarını ortadan kaldıracak bir katkı yapmayı kabul etmemiştir. Günümüzde 20 Nisan’a kadar uzatılan duruş için de aynı durum geçerlidir.

BU TUTUM KABUL EDİLEMEZ

Tarafımızdan yapılan ve üyelerimizin hak kayıplarını en aza indirerek, işverenin de belirli ölçülerde katkı sağlamasını önerdiğimiz bütün çözümler, Goodyear işvereni tarafından reddedilmiştir. Goodyear işvereni, tüm duruş süresi için yıllık ücretli izinleri kullandırmaktan başka çözümü kabul etmediğini ısrarla tekrarlamıştır. Bu çerçevede yasal düzenlemeler uyarınca kısa çalışma ödeneği başvurusu olumlu sonuçlanırsa, bu ödenek işçilere verilecektir. Goodyear’ın çalışanlarına ek olarak sunduğu hiç bir katkı bulunmamaktadır. Bu tutumuyla Goodyaer işvereni, ortaya çıkışında çalışanların hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı bu krizin bütün yükünü üyelerimizin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Böyle bir tutum hiç bir şekilde kabul edilemez.

SAYGI VE ÖZENİ GÖSTERİN

Bu gelişmeler yaşanırken Goodyear’da çalışan tüm üyelerimizin birlik ve dayanışması ise her türlü takdirin üzerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bugünler geçicidir. Ancak zor günlerde tarafların birbirlerine olan yaklaşımlarının etkileri kalıcı olacaktır. Bu gerçek Goodyear işverenine tarafımızdan birçok kez ifade edilmiş bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler boyunca, sendikamız örgütlüğü altında üyelerimizin gösterdiği bilinçli tutum ve sorumlu davranış için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Goodyear işverenini bir an önce çalışanların haklarına gerekli saygı ve özeni göstermeye davet ediyoruz.”

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