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Türkiye için kritik tarih! Durmazsa sert tedbirler yolda

Araştırmalara göre virüsün yüzde 60’ı, İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı. 31 şehire giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren koronanın kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor. Gerileme görülmezse büyükşehirlerde önlemler artacak.
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta İstanbul olmak üzere Anadolu illerine taşınan virüsle ilgili ilk sağlıklı verilerin, 12 Nisan’da alınacağı belirtiliyor. İstanbul’dan çıkışların yasaklanmasının ardından Anadolu illerinde salgında gerileme beklenirken, buna ilişkin ilk önemli veriler, kuluçka dönemi hesaplandığında 12 Nisan pazar günü alınacak. Gerileme görülmezse, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemler planlanıyor.

KÜÇÜK İLLERDEKİ SAYI ÖNEMLİ

Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak’a getirilen şehir dışına çıkış yasağının sonuçları değerlendirildi. Virüsün yüzde 60’ının Anadolu’ya İstanbul’dan yayıldığı saptaması yapılırken, küçük illerdeki vaka sayılarında 12 Nisan tarihinin önemli olduğu belirtiliyor.

ANADOLU ŞEHİRLERİ İZLENİYOR

Yapılan toplantılarda, virüsün kuluçka dönemi hesaba katılarak, bu tarihte yapılacak analizlerin başta İstanbul olmak üzere konulan şehir dışı yasağının ilk anlamlı sonuçlarını göstereceği ifade ediliyor. Bu tarihte Anadolu illerinden alınacak vaka sayısı, gerileme olup olmadığını gösterecek. Uzmanlar, hareketliliğin sona ermesi nedeniyle gerileme beklerken, böyle bir sonuç alınmaması durumunda, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtiliyor.

SERT TEDBİRLER GELEBİLİR

Yeni önlemler olarak büyükşehirlerde gıda, enerji, sağlık gibi sektörler hariç sokağa çıkışların yasaklanması, şehir karantinalarının uygulanması, her şehire farklı izolasyon belirlenmesi, pazar yerlerinin tamamen kapatılması veya belli bölgelere izin verilmesi tartışılıyor.

Kamu kurumlarında başvurulan esnek çalışmanın tamamen sonlandırılması da tartışılan başlıklar arasında bulunuyor.

SOKAKTA GRUPLAŞMA ENGELLENEBİLİR

Bunların dışında daha basit önlemler olarak maske kontrolünün sıklaştırılması, marketlerin girişinde zorunlu olarak maske dağıtılması, maskesiz olanlara ceza verilmesi, park ve sokaklarda gruplar halinde bulunanlara güvenlik güçlerince müdahale edilmesi planlanıyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan ancak izinli sayılan 20-35 yaş grubunun sürekli dışarıda olduğu ve gruplar halinde organizasyonlar yaptığı dile getiriliyor.

DİJİTAL OLMAZSA KARANTİNA

Virüs görünen ve evlere gönderilerek kendilerini izole etmeleri istenenlerin bu kurallara uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın dijital olarak telefonla takip sistemini getirmesinin ardından, bunun da ihlal edilmesi durumunda farklı önerileri dile getirenler bulunuyor. Bu kişilerin, öğrenci yurtları gibi özel olarak belirlenecek alanlarda karantinaya alınması öneriliyor. (Hürriyet)

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