Kids minikleri şimdi de eski oyunları öğreniyor

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nun, Korona Virüsü nedeniyle şu sıralar evde eğitim gören minikleri her gün farklı bir keşfe çıkıyor. Online eğitimde program sabah sporla başlayıp Anaokulu ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde bilgi bazlı sürerken günün ilerleyen zaman dilimi de kaliteli oyunlarla geçiyor.

ANNE-BABALARININ ÇOCUKLUK OYUNLARI

Kids minikleri şimdilerde anne babalarından, onların çocukluğundaki eski oyunları öğrenmeye başladı. Evde kalınan bu süreçte, çocukların hiç de istenmeyen telefon, tablet ve benzeri oyunlarla zaman geçirmesini önlemek amaçlı etkinliklerden biri de eski oyunları öğrenmek oldu. Bu velilerin de hoşuna gitti. “Sen çocuk olmuş muydun. Sen de oyun mu oynamıştın” gibi geri dönüşler de olunca hep birlikte kaliteli bir zaman süreci yaşanmaya başladı.

KİMİ SEK-SEK OYNUYOR KİMİ YÜZÜK SAKLIYOR

Veliler bu sayede çocukluklarına döndü. Kimi depolardan bebekliğinde oynadığı oyuncakları, kimi sapan ve diğer saklanan oyun aletlerini çıkarıp çocuklarına gösterdi ve nasıl oynandıklarını anlattı. Öğrencilerden Siraç-Körebe oyununu, Toprak-Tombala oyununu, Melek Özge- Biren Biren Oyununu, Özgü Saniye-Körebe oyununu, Eray Ağdaş-Çatlak Patlak adlı oyunu, Yunus Asaf-Yüzük Saklamaca oyununu ve Alya İdil de Sek Sek oyununu anne-babalarından öğrendi.

Bu oyunlar çocukların ilgisini çekerken oldukça da hoşlarına gitti.