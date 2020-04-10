Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini aralıksız denetliyor. Ülke genelinde baş gösteren korona virüs salgınına karşı Gebze’de başlatılan mücadele kapsamında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla, ilçedeki market, manav ve benzeri işletmelerin yanı sıra paket servis veya gel-al tekniğiyle satış yapan işletmeleri de denetliyor. Ekipler, belirlenen kurallara uymayan işletmeleri hakkında yasal işlem uyguladı.