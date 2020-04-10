Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini aralıksız denetliyor. Ülke genelinde baş gösteren korona virüs salgınına karşı Gebze’de başlatılan mücadele kapsamında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla, ilçedeki market, manav ve benzeri işletmelerin yanı sıra paket servis veya gel-al tekniğiyle satış yapan işletmeleri de denetliyor. Ekipler, belirlenen kurallara uymayan işletmeleri hakkında yasal işlem uyguladı.
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Zabıtadan gıda satışına sıkı takip
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede iç mekânda müşteri kabul etmeyerek sadece paket servis veya gel-al tekniğiyle çalışan işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz