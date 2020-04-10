AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli’deki koronavirüs vakalarını açıkladı. Milletvekili Zeybek, Kocaeli’de koronavirüs nedeniyle 27 kişinin öldüğünü açıkladı. Zeybek, bunun yanı sıra Kocaeli'de koronavirüs vaka sayısının 1.355 olduğunu belirtti. Zeybek, ilimizde koronavirüs nedeniyle 608 kişinin yatılı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.
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İşte Kocaeli'deki vaka ve ölüm sayısı!
AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli’de vaka sayısının 1.355, vefat sayısının ise 27 olduğunu duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz