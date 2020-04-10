İşte Kocaeli'deki vaka ve ölüm sayısı!

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli’deki koronavirüs vakalarını açıkladı. Milletvekili Zeybek, Kocaeli’de koronavirüs nedeniyle 27 kişinin öldüğünü açıkladı. Zeybek, bunun yanı sıra Kocaeli'de koronavirüs vaka sayısının 1.355 olduğunu belirtti. Zeybek, ilimizde koronavirüs nedeniyle 608 kişinin yatılı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.