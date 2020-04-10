Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:24 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:30 TSİ

Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

Darıca'da tartıştığı eşi Kiraz Y.’yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. ifadesinde, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.  

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Tersane işçisi Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Mustafa Y. yatak arasına sakladığı baltayı alıp, eşinin boynuna vurdu.

KOLTUĞUN ALTINA SAKLAMIŞ

Kiraz Y. olay yerinde yaşamını kaybetti. Mustafa Y. ise talihsiz kadının cesedini, koltuğun altındaki sandığa koydu. En büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğunun odalarında olduğu sırada annelerini öldüren Mustafa Y., kanları temizledi. Gece yarısı da polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisin bulduğu ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kişiyle konuşurken duyduğu eşini, kendisini aldattığından şüphelenip öldürdüğünü anlattı. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 

Bugün 11:24 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Derince’de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi mask
Derince’de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Oğlunu öldüren baba intihar etti! mask
Oğlunu öldüren baba intihar etti!
Araç kurşunladı polise yakalandı mask
Araç kurşunladı polise yakalandı
Kazada yaşamını yitiren 3 genç toprağa verildi mask
Kazada yaşamını yitiren 3 genç toprağa verildi
Takla atan araç elektrik direğini söktü! mask
Takla atan araç elektrik direğini söktü!
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Cep telefonunu streç filmle sarın mask
Cep telefonunu streç filmle sarın

GALERİ

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL