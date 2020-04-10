İzmit Belediyesi temizlik ekipleri ikinci tura başlıyor

İzmit Belediyesi, tüm dünyayı sarsan koronavirüsün kentte yarattığı riski minimuma indirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ülkemizde de görülmesinin ardından bugüne kadar birçok örnek çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi, kent genelinde dezenfekte işlemlerini büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor. Özellikle toplumsal alanlarda yoğun mesai harcayan temizlik ekipleri tüm mahallelerde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Ekipler aynı eforla ikinci kez tüm kentte dezenfenkte işlemlerine yeniden başlayacak.

ANTİ KORONA TİMLERİ

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gece gündüz demeden devam ettirilen dezenfekte çalışmalarıyla evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların salgından etkilenmemesi için büyük çaba sarf ediliyor. İlaçlama, temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmek için farklı ekipler kuran İzmit Belediyesi, kentin her noktasında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların ‘Anti-korona timleri’ adını taktığı ve hem sosyal medya üzerinden hem de sokaklarında yapılan çalışmalarda balkonlarından alkışlarla destek verdiği ekipler, İzmit’in sağlığını korumak için büyük bir özveriyle çalışıyor.