Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, zihinsel engelli öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veriyor. Merkezde eğitim gören özel öğrencilerden 22 yaşındaki Musa Ataş, örnek davranışı ile takdir topladı. Musa Ataş, Cumhurbaşkanlığının başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına biriktirdiği 81 TL parasını bağışladı.

“VİRÜS SEBEBİ İLE PARA TOPLADIM”

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesinde ikamet eden özel öğrenci Musa Ataş biriktirdiği paraları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlayarak “Virüs sebebiyle para biriktirdim, bunu devletimize bağışlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİNİ VE ARKADAŞLARINI ÇOK ÖZLEMİŞ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 2 buçuk senedir eğitim alan Musa Ataş, merkezde birçok branşta eğitim görüyor. Musa merkezde müzik, müzik, drama, yiyecek-içecek atölyesi, el sanatları, seramik, okuma yazma, değerler eğitimi gibi derslerini gördüklerini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyleyerek hepsini özlediğini belirtti.