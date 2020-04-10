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Tamyüksel: Maskenin kimseye ulaşmadığı teyitlendi

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel PTT eliyle ücretsiz şekilde dağıtılacak maskelerden eline ulaşan olup olmadığını sordu. Tamyüksel yaptığı açıklamada, “Maske konusunda ise kimsenin eline ulaşmadığı teyit olmuştur. Maksadımız eleştirmek yada siyaset yapmak değil” dedi.
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İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel sosyal medya hesabından 25 bin TL’lik kredi paketini ve PTT’nin dağıtacağı maskeleri alabilen olup olmadığını sordu. Tamyüksel paylaşımında, “Hali hazırda aramızda; Esnaf Destek Paketi kapsamında Halkbank tarafından verileceği söylenen 25.000 TL’lik Kredi ile PTT tarafından dağıtılacağı söylenen maskelerden eline ulaşan veya alabilen var mı?” ifadelerine yer verdi.

“KREDİYİ ALANLAR VAR”

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Tamyüksel, krediyi alanların olduğunu öğrendiğini belirterek, “Az önce sorduğum soru ile ilgili özelden dönüş yapan arkadaşlarım oldu; bunların içerisinde İYİ Parti’li ve CHP’li olan arkadaşlar da var. Parti ismi vermemin sebebi, verilen kredinin herkese verilmiş olduğunu belirtmek içindir. Halk Bankası’nın vermiş olduğu krediyi aldıklarını, aynı zamanda ek hesap kartının da verildiğini beyan ettiler” dedi.

“MASKENİN KİMSEYE ULAŞMADIĞI TEYİTLENDİ”

Maskelerin kimseye ulaşmadığını teyit ettiğini belirten Tamyüksel, “Maske konusunda ise kimsenin eline ulaşmadığı teyit olmuştur. Maksadımız eleştirmek yada siyaset yapmak değil. Doğru olanı bulup, doğru olanı konuşup, doğru olanın yanında durmak” ifadelerinde bulundu.

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Yorumlar

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erol demirbek - bu maske işini birine para verip ; şu maske işini öyle bir karışırki arap saçına dönsün kimse içinden çıkamasın millet eczane kuyruklarında virüse bulaşsın desen ; BUNDAN DAHA BERBAT SİSTEM BULAMAZDI burada amaç maske dağıtmamak gibi geliyor . biraz hesap bilmek lazım eczane başına kapıda kuyruk taki insan sayısı 5000 olur bir de mesafe bırakılacak 15 km kuyruk olur . :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 14:50

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