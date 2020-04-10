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OPET “Zor Günlerin Kahramanı” kuryelerin yanında

Gece- gündüz demeden sürekli yollarda olan ve tüm Türkiye’nin ihtiyaçlarına koşan kuryelere, OPET’ten Cem Yılmaz’ın sesiyle sıcacık #birteşekkür geldi
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Tüm Türkiye COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyona devam ederken, hizmet sektörü ihtiyaç sahipleri için çalışmayı sürdürüyor. Bu süreçte hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının yanı sıra sosyal izolasyonu sorunsuz sürdürmemizi sağlayan yoldaki kuryeler için OPET tarafından hazırlanan filmde, Cem Yılmaz tüm Türkiye’yi kapılara küçük bir teşekkür notu bırakmaya davet ediyor.

"HEP BİRLİKTE TEŞEKKÜR EDELİM"

OPET’in 15 yıl aradan sonra yeniden anlaşma imzaladığı Cem Yılmaz, bu filmi evinde seslendirdi. Siparişini teslim alan Cem Yılmaz’ın kuryeye yazdığı teşekkür notu ile sona eren film “Haydi Türkiye, kapımıza sıcacık bir mesaj bırakalım. Yoldaki tüm kuryelere hep birlikte teşekkür edelim” mesajıyla bitiyor. 

AMATÖR GÖRÜNTÜLERLE KURGULANDI

Hizmet sektörünün gizli kahramanı kuryeleri konu alan ve ‘Bir Teşekkür‘ ismini taşıyan filmin yapımı sırasında kimse sokağa çıkmadı. Sosyal izolasyona dikkat edilerek yapılan çekimlerde mevcut iş akışına devam eden bir kurye ve OPET istasyonunda çalışan gerçek akaryakıt satış yetkilisi (pompa görevlisi) yer aldı. Çekimde görevli kuryenin kaskına yerleştirilen go-pro kamera ile yol boyunca POV’den (Point of View)  görüntüler ile oluşturulan film, tamamen amatör görüntülerle kurgulandı. Ev planları da cep telefonu ile sosyal izolasyon gözetilerek kaydedildi.

Bugün 12:59 TSİ - Yaşam

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