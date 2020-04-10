Tüm personel kent için siperli maske üretiyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi, halkın en fazla ihtiyaç duyduğu materyallerin başında gelen siperli maske üretimi için tüm personelleri ile birlikte adeta seferberlik ilan etti. Koronavirüs salgını ile hızlıca dikimevine dönüştürülen Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde gönüllü kadınlar tarafından steril maske, bone ve önlük üreten İzmit Belediyesi, bulunması zorlaşan maskelerin üretimini arttırmak için düğmeye bastı.

HEM EVDEN, HEM BELEDİYEDEN MASKE DESTEĞİ

İzmit Belediyesi, salgın dolayısıyla idari izine çıkan personel de dahil olmak üzere tüm personeli siperli maskelerin yapım sürecine dahil ederek belediye binasını adeta üretim atölyesine dönüştürdü. İzinli olan personel evlerinde üretime destek verirken, hizmet binasındaki personel günlük işleri dışında maske üretimine de ağırlık veriyor. Evde ve belediyede personel tarafından el emeği ile yapılan tüm maskeler üretim sonrası dezenfekte işleminden geçirilerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

BELEDİYE BİNASINI ÜRETİM ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, göreve geldiği ilk günden bu yana üretime büyük önem veren ve Covid-19’la mücadelede tüm kent dinamikleriyle İzmit’i adeta bir sağlık üretim merkezine dönüştüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Siperli maskelerimizi artık elle üretmeye başladık. Şu anda hem evlerinde idari izinli olan ve hem de belediye binamızda görevine aktif devam tüm arkadaşlarımızı siperli maskelerin üretim sürecine kattık” dedi.

4 GÜNDE 1600 SİPERLİ MASKE

Maske kullanımının zorunlu hale gelmesi ile maske teminin de zorlaştığını belirten Başkan Hürriyet, “Bulunması zorlaşan maskelerin üretimine öncelik vererek, belediye binamızı üretim atölyesine dönüştürdük. Siperli maskeler için uzmanların tavsiyelerinden yararlanarak pratik bir üretme şekli belirledik. Tüm personellerimizin katkılarıyla 4 günde yaklaşık bin 600 adet siperlik maske ürettik” ifadelerini kullandı.

HEDEF HAFTADA 5 BİN MASKE

Koronavirüs salgının kente etkisini minimuma indirmek için İzmit’in dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm personele siperli maskelerin dağıtılacağını belirten Başkan Hürriyet, “Sağlık merkezlerimize, aile sağlığı merkezlerimize, hastanelerimize ve belediyemize ulaşarak talepte bulunan herkese kendi ürettiğimiz siperli maske, bone, önlük ve steril maskeleri göndereceğiz. Şu andaki hedefimiz önümüzdeki haftaya kadar 5 bin tane daha siperli maske üretmek” diye konuştu.

TÜM KAYNAKLARIMIZLA ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Üretime yoğunlaşarak tüm kaynaklarını seferber edeceklerini açıklayan Başkan Hürriyet, “Bu zor zamanlarda halkımızın her zaman yanındayız. Tüm ihtiyaçları ve talepleri var gücümüzle karşılamaya aralıksız devam ediyoruz. Birlikte üreterek, dayanışma gücümüzü sürdürerek tüm kaynaklarımızı, olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm kaynaklarımız ve varlıklarımız halkımızındır. Var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.